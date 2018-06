Cruzová chce adoptovat Inda

Penélope Cruzová touží po malém Indovi či Indce.

Bývalá přítelkyně hollywoodského krasavce Toma Cruise se totiž před čtyřmi lety v jihoasijské zemi pohybovala společně s misionářkami Matky Terezy v oblasti kolem Kalkaty, a setkání s množstvím opuštěných a trpících dětí herečku poznamenalo na celý život.

"Miluji děti. Chtěla jsem být matkou celý život již od dívčích let. Několikrát jsem pobývala v Indii a viděla tu bídu, kterou jsem dosud jen zběžně zahlédla ve zprávách. Adoptovat dítě je přesně to, co chci ve svém životě udělat," tvrdí přesvědčivě Penélope Cruzová.

Ačkoliv třicetiletá bruneta s adopcí ještě trochu váhá, pokud se tak však stane, je si jistá tím, že její první potomek bude sirotek či nalezenec z Indie.

Herečka pocházející z hlavní metropole Španělska svými touhami po adoptivním dítěti jen přikrmila dohady, že se se svým nynějším přítelem, hereckým kolegou Matthewem McConaugheym, hodlá konečně usadit.