Cruisovu nevěstu fascinuje technika

Penélope Cruzová

O vědu a nové technologie se však zajímá mnohem více, než jako pouhý bohatý uživatel. Jen málo hereččiných fanoušků ví, že Penélope nejraději čte vědeckou literaturu a chodí s přáteli nikoli na diskotéky a do luxusních klubů, nýbrž na odborné přednášky.Poslední dobou ovšem americká kráska už nemá na nové technologické objevy tolik času, jako kdysi. Příčinou je nový přítel, hollywoodský hezoun Tom Cruise (39). Ten jí zabere veškerý volný čas a sex ve virtuální realitě uskutečňovaný na tisícikilometrové vzdálenosti či detektory upozorňující několik dnů předem na vlnobití tak musejí jít stranou. Alespoň načas."Už odmalička jsem s otevřenou pusou obdivovala nové vymoženosti, které přicházely na trh. Ještě ve dvaceti letech jsem měla velký sen, že se stanu vědkyní, abych mohla vynalézt třeba nějaký nový lék nebo přístroj na přenos lidí na velké vzdálenosti, bez toho, aniž by museli usednout do letadla. Mám totiž hrozný strach z létání a takový teleport by byl úžasným řešením," usmívá se Penélope.Z nadějné vědkyně a objevitelky se ovšem stala rozmazlená domácí panička. Alespoň to tvrdí její přátelé. "Pravidelně jsme chodili na schůzky a navštěvovali zajímavé semináře. Třeba o virtuálním sexu, cestování černými dírami či biotechnologiích. Neexistoval časopis, v němž se psalo o objevech, který bychom neměli. Co se ale Penélope seznámila s Tomem, je všechno jinak. Od té doby jsme ji viděli jen jednou na pár minut," prozradila hereččina kamarádka.