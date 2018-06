Cruise zakázal Katie účast v reality show o Beckhamových

"Katie si myslí, že je to pro Victorii skvělý průlom, a chtěla by být v té show její nejbližší pobočnicí. Navíc doufá, že světu umožní vidět ji jako šťastnou manželku a matku," prozradila Holmesové kamarádka magazínu Life and Style Weekly.

Jenže Tom chce plány své choti překazit a účast v reality show Beckhamových jí zakázat. Podle nejnovějších zpráv se totiž Cruise obává, že by se z jeho manželky stala postava ze sitcomu.

Reality show o Beckhamových a jejich stěhování z Madridu do Los Angeles bude vysílat americká televizní stanice NBC. Bývalá Spice Girl za něj zinkasovala deset milionů liber, v přepočtu tedy něco kolem čtyři sta dvacet milionů korun.