Cruise v Indii vítali zaplacení fanoušci, ve Španělsku vévodkyně z Alby

Na to, že indičtí fanoušci byli zaplacení, přišli přítomní novináři. Podle nich dostal komparz v přepočtu mezi 70 a 150 korunami na osobu.

"Nejsme si toho vědomi, ta informace není přesná," řekl mluvčí produkční společnosti Wizcraft.

Indická média ale přinesla svědectví lidí, jimž za potlesk bylo zaplaceno. Cruise se s fanoušky vítal na letišti jen pár minut a brzy zmizel v limuzíně mířící do hotelu. Přítomní fanoušci nesli transparenty s nápisy, že milují Toma Cruise, ale řada z těch lidí vůbec netušila, kdo to je, napsal list Time of India.

"Chtěl jsem se přijet podívat do Indie celý život, takže jsem nadšený," řekl herec novinářům a prý si splnil sen, když navštívil slavný indický monument Tádž Mahál.

Ve Španělsku ale pro herce fanoušky platit nemuseli. Cruise padl do oka španělské aristokratce, pětaosmdesátileté vévodkyni z Alby, která se nedávno vdala (více zde). Po Cruisovi celý čas pokukovala, přestože na premiéře byla se svým o 34 let mladším manželem.