Cruise si ze strachu najímá dvojníky

Když jde o krk, nekouká Tom na korunu.



Za dvojníky utratí ročně až půl milionu dolarů, ale herec je přesvědčen o tom, že to rozhodně nejsou vyhozené peníze.



Kolik berou dvojníci?

Podle Cruisova bezpečnostního poradce Willa Geddesa lze dubléry nasadit například při odchodu z nočního klubu nebo na filmové premiéře.



Za riziko, které podstupují, berou od 52.000 do 150.000 dolarů ročně.



Tom udělá ze strachu cokoliv

"Tom dostává od fanoušků hodně přes milion dopisů za rok, z čehož je jich asi pět procent výhrůžných," vysvětluje Will Geddes. "A bezpečnost holt něco stojí."



Herec, který byl třikrát nominován na Oscara, dokonce ve svých domech investoval i do futuristických bezpečnostních systémů, které například snímají i lidské oko. "Udělá pro svou ochranu cokoliv - ať to stojí, co to stojí," říká dobře informovaný zdroj.

