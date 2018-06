Cruise a Holmesová dcerku ještě nikomu neukázali!

Chování rodičů nechává velký prostor pro spekulace. Americký deník New York Post na svých internetových stránkách informoval, že dítě nesměli spatřit ani Cruisovi kolegové ze scientologické církve John Travolta, Kelly Prestonová nebo Lisa Marie Presleyová. A přátelé se diví.

Například herecký pár Will a Jada Smithovi už několikrát plánoval návštěvu u Cruisových, ale vždy byl zdvořile odmítnut. "Pokaždé mají jinou výmluvu. Buď má on práci, nebo se Katie necítí dobře," citoval magazín US Weekly zdroj blízký Smithovým. Smithovi podle zdroje pokládají chování svých hereckých přátel za "velmi podivné".

Čtyřiačtyřicetiletý Cruise je už trojnásobným otcem. Dcera Suri se narodila v dubnu, z manželství s herečkou Nicole Kidmanovou má dvě adoptované děti Connora a Isabellu, kterým je 11 a 13 let.