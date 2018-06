Crowe se oženil v den svých narozenin

Nešlo však o typickou hollywoodskou svatbu plnou celebrit, ale spíše o komorní záležitost pro pár přátel a rodinních příslušníků. Ochranka, policie i vrtulník zajistily, aby na obřadu a na hostině bylo přítomno jen 80 pozvaných hostů. Svatba vyvolala velký zájem fotografů i novinářů.

Nevěsta přijela v černé limuzíně doprovázené třemi motorkami Harley Davidson, a dodala tak akci punc Hollywoodu. Po svatbě plánujeme dítě, nechali se slyšet novomanželé.



Mezi nejváženějšími hosty byl podle ČTK britský režisér Ridley Scott, který Croweovi umožnil získat v roce 2001 Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli ve filmu Gladiátor.



Svatba se však málem nekonala. Podle deníku Sun se totiž místním úřadům nelíbilo, že novozélandský herec neměl stavební povolení na kostelík, který si postavil speciálně kvůli chystané svatbě na svém pozemku v Nana Glen.



Stavební úřad musel rychle přezkoumat, zda kostelík odpovídá bezpečnostním předpisům. A pokud by požadavkům nevyhovoval, musel by se zbourat a Crowe se svou dlouholetou přítelkyní Danielle Spencerovou by měli po svatbě. Se zbouráním Baziliky Svatého Russella, jak místní kostelu přezdívají, by se milenecký pár podle slov jednoho jejich přítele asi těžko smířil. Kostelík je prý důležitou součástí jejich velkého dne.





Svatební šaty navrhl Armani

Armani a jeho originální styl okouzlil Russella natolik, že se se svojí snoubenkou rozhodli pro jeho svatební modely.

Crowe a Dani Spencer se učili italsky a tak žádost o to, aby jim navrhl svatební šaty, zaslali návrháři v jeho rodném jazyce.

Tohle gesto prošedivělého Armaniho potěšilo a samozřejmě, že nemohl odpovědět jinak, než kladně. Pan Armani byl tím dopisem opravdu velmi příjemně překvapen, říká hlavní manažer australské pobočky firmy Giorgio Armani.

Armani a Crowe se znají od roku 2000, kdy byl Russell v Římě a natáčel tu film Životní zkouška (Proof of life) s jeho hereckou partnerkou a někaký čas také milenkou Meg Ryan.

A zatímco románek s Meg Ryan skončil, s Armanim se Russel Crowe přátelí nadále a jejich kamarádství se stále utužuje.

Kdykoliv Crowe navštíví nějakou důležitou společenskou akci nebo předávání filmových cen, vždy se objeví v obleku od Armaniho.

Při loňském udělování Oscarů se Armaniho oblečení postaralo o senzaci večera.

Nastávající Russellova manželka měla na sobě senzační šaty, poseté kuličkami, které patří do kolekce toho nejkrásnějšího, co kdy Armani navrhl.

Zamilovaný pár dokonce osobně zaletěl na začátku tohoto roku do Milána, aby se s návrhářem poradili, co na svatbu na sebe. Petr Lesák

Crowe, který dnes zároveň slaví 39. narozeniny, se seznámil s dvaatřicetiletou Spencerovou v roce 1990 při natáčení filmu The Crossing. Když se však rozhodl v roce 1995 opustit Austrálii a odejít do Hollywoodu, pár se rozešel. Po několika milostnýcheskapádách se původem novozélandský herec začal v roce 2000 opětobjevovat po Daniellině boku.

Co víme o Danielle Spencerové?

Co všechno je ale vlastně známo o budoucí manželce australského herce Russella Crowa, Danielle Spencerové? Kdo je slečna Dani, která je konečně manželkou gladitátora?

Jenom když se o Danielle Spencer začne mluvit, po pár chvílích je jasné, že je to zvláštní žena. Známí ji často kategorizují jako silně odměřenou. Nicméně ve společnosti lidí, které zná a má ráda, působí spíše než odměřeně stydlivě s extrémně úzkostlivou péčí o své soukromí. Rozhodně nemá ráda, když se o ní a její soukromé záležitosti někdo příliš zajímá.

Dani se narodila před dvaatřiceti lety v Anglii a na tohle místo nedá dodnes dopustit. Její maminka Julie i prarodiče ale žijí v Austrálii. Dany je na rodinu silně vázaná a udržuje styky i se všemi bratranci a sestřenicemi, které navštěvuje, kdykoliv se vrátí do Anglie.

Daneillini rodiče se rozvedli před deseti lety a její otec Don, který měl na Danielle enormní vliv, nyní také žije v Austrálii. Otec se celý život živí jako zpěvák a skladatel písní. Celých 17 let uváděl televizní pořad pro děti Play school, který se vysílá jak v Británii, tak v Austrálii. Byl to on, kdou Dani (jak jí všichni říkají) koupil piano už v jejích pěti letech.

Její přátelé ale říkají, že její skutečnou životní láskou nebylo piano, ale tanec. Měla od přírody dar krásně se pohybovat. Její tělo mělo ideální atletické propozice, říká její blízký přítel.

Dani studovala klasický balet, ale nejvíce jí za srdce vzal soudobý tanec. Kromě toho také zpívala, hrála divadlo a tančila, jak jen to bylo možné. Můzami políbený je i její bratr Dean.

Celá rodina Spencerových se přestěhovala do Austrálie, když bylo Dani 10 let. Žijí v jedné z lepších čtvrtí Sydney, Turramurra, kam chodila na střední školu Davidson High School. Byla to první škola australského státu New South Wales, která učila profesionálnímu tanci. Pro Deni to bylo perfektní, protože tak mohla spojit svoji životní zálibu se svojí profesí.

Ve škole si ji všichni pamatovali díky jejím okouzlujícím, dlouhým, vlnitým vlasům, atletické postavě a skvělém vystupování. Měla vždycky kolem sebe spoustu spolužáků. Přitahovala je a všichni jí měli rádi, říká jeden z bývalých spolužáků.

Vždy byla štíhlá, atraktivní, milovala muziku. Vždy sledovala, kdy vychází deska jejích oblíbených kapel, neunikla jí žádná premiéra v kině. Vždy milovala ABBu a Kate Bushovou.

Když Dani dokončila školu, vrhla se do natáčení filmů. A již při natáčení svého prvního snímku se setkala se svým nadcházejícím manželem. Russell Crowe a Dani točili film The Crossing.

Padli si do oka a často se v té době scházeli. Russell se však záhy odstěhoval do Los Angeles, aby zde budoval hereckou kariéru. Danielle zůstala v Austrálii.

Když hvězda Russella Crowa strmě vystoupala vzhůru, na Dani začaly útočit desítky novinářů, aby prozradila, jaké to bylo, když chodila s nejnovější senzací Hollywoodu.

Ale Deni měla vychování. Vše držela v tajnosti. O svém dlouhém vztahu s nyní již slavným hercem nikdy nikomu neřekla. Zlom nastal v roce 2001, před oscarovou ceremonií. Russell požádal Dani, aby ho na slavnostní večer doprovodila a dělala mu společnost.

Dani a Russell se znají dlouhých 12 let. Dani za tu dobu nerozházelo ani to, že se Russell stal jedním z nejžádanějších a nejbohatších herců světa. Nerozházelo jí ani to, když se Meg Ryan rozvedla a chtěla s Russellem žít do konce života. Ani to, když se Nicole Kidmanová s Russellem sešla na sv. Valentýna.