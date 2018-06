Crowe se dostal do Hollywoodu přes postel

Právě díky Sharon se tedy pohledný protinožec dostal do "továrny na sny". "Zařídila mi roli ve westernu The Quick and the Dead. Bohužel právě tento film udělal tečku za naším vztahem."

Dnes Crowe patří mezi nejznámější herce světa - zejména filmem Gladiátor si vydělal milióny. Nicméně na začátku své hollywoodské kariéry měl potíže se sháněním práce. Jednu dobu byl tak na dně, že chtěl dokonce vzít roli v pornofilmu. "Už jsem ji přijal - ale když jsem si přečetl scénář, udělalo se mi z něj úzko. Měl jsem tam souložit s kupou prostitutek a pak mě měla znásilnit parta černochů. Navíc to byl pornofilm vyloženě druhořadý - nemohla být řeč o nějakých dublérech v sebeodpornějších scénách. Takže na poslední chvíli jsem se rozhodl neriskovat svou pověst a vycouval jsem z toho," přiznává Crowe.

Russell to neměl lehké ani po získání role ve filmu Gladiátor. "Byl jsem tlustý a ničím jsem nepřipomínal bojovníka. Takže jsem musel dodržovat dietu. Protože se ale výsledky nedostavovaly rychle, odvezli mě na jeden ranč, kde jsem musel pečovat o stádo krav a dělat tu nejšpinavější práci. Díky tomu jsem opravdu získal železné svaly," podotkl herec.