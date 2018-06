Cristovao vyveze Bágárovou do Barcelony, pak zmizí do Hollywoodu

11:28 , aktualizováno 11:28

Zpěvák Ben Cristovao, který právě oslavil 24. narozeniny křtem nové desky, prchne do zahraničí. Na letní odpočinek zamíří i s partnerkou Monikou Bagárovou do Španělska, poté odletí do Hollywoodu, kde ho čeká natáčení dalšího klipu.