Cristiano Ronaldo závidí Davidovi Beckhamovi, chce mít také dceru

Otcovství je hodně v kurzu a Ronaldo se nechal slyšet, že by si rád pořídil další dítě či rovnou děti. "Chci být otcem rodiny. Ano, jako David Beckham. Chtěl bych také malou holčičku, jako má on," řekl magazínu People.

Cristiano Ronaldo mladší a starší Victoria Beckhamová vyfotila svého manžela Davida a jejich dceru Harper Seven

"Možná jednou budu mít tolik dětí jako on, kdo ví? Chtěl bych víc, ale kdy, to vám neřeknu. Tyhle věci si nemůžete plánovat. V životě se prostě dějí. Ale užívám si, že jsem táta, to ano," dodal.

Modelka Irina Shayková

Přítelkyně fotbalisty, modelka Irina Shayková může být v klidu a nemusí se ani bát o svou sexy postavu. Portugalec totiž už má ročního syna Cristiana. Porodila jej údajně číšnice z USA. Její totožnost zůstává v utajení, ale fotbalista prý měl matce svého syna za mlčení zaplatit v přepočtu 312 milionů korun.

"Jsem teď asi víc spokojený. Jsem spokojený, když jdou věci správným směrem, má rodina, klub, přátelé, to mě drží při všem ostatním. Samozřejmě měním i plenky. Není to má nejoblíbenější činnost, ale dělám to," prozradil.

Cristiano Ronaldo nahradí v kampani na spodní prádlo Armani Davida Beckhama

David Beckham má tři syny, Brooklyna, Romea a Cruze, tento měsíc mu manželka Victoria porodila holčičku Harper Seven. Vypadá to ale, že Ronaldo se nechává Beckhamem inspirovat i v jiných oblastech. Portugalec má na dresu číslo sedm, stejně jako měl kdysi anglický fotbalista. Hvězda Realu Madrid vystřídala Beckhama v reklamě na spodní prádlo a oba platí za mužské módní ikony.