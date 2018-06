Cristiano Ronaldo v reklamě na prádlo svým mužstvím nenadchl

Na Beckhamovy fotky se čekalo a jeho nad očekávání dobře vypadající rozkrok se stal na několik týdnů senzací. Spekulovalo se o digitálním zvětšení, ale David i jeho manželka Victoria vehementně tvrdili, že to, co je vidět na snímcích, odpovídá realitě.

Sama Victoria před dvěma a půl lety médiím svěřila: "Jsem pyšná, že mám pořád tak dobrý sex s Davidem. Má opravdu velmi dobré proporce. Můžete to vidět na té reklamě. Je to celé jeho."

Spory o Beckhamův rozkrok vyprovokovaly dokonce reportérku italské stanice Italia UNO Elenu Di Cioccio, aby se sama přesvědčila. V přímém přenosu sáhla fotbalistovi do rozkroku. Beckham však ucukl a ochranka ho okamžitě odvedla. Di Cioccio prý při útěku křičela, že je "malý", čímž dala za pravdu těm, co si myslí, že byly jeho fotky graficky upraveny.

To Cristiano na nových snímcích vypadá v tomto ohledu spíš průměrně. Čeká se, která z jeho bývalých milenek vyrukuje s obhajobou jeho nadsameckosti. Na reklamním snímku pro kolekci džínů Emporio Armani podzim/zima 2010/2011 nabízí portugalský metrosexuál na břiše alespoň pekáč buchet.

Ale ani to nestačí módním odborníkům, kteří tvrdí, že si touto kampaní Armani spíš uškodí. "Na rozdíl od svého předchůdce, není žádný model. Není to jen tím, že je méně hezký, méně mužný a jeho ženské rysy podivně kontrastují s robustní postavou. On je také očividně nesvůj před objektivem. Na všech záběrech se snaží vypadat smyslně a tajemné, ale nevychází to," zhodnotila kampaň pro deník Daily Mail editorka módního časopisu Lydia Slaterová.

Kdo je v Armaniho kampani mužnější?