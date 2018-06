Můj syn nepotřebuje matku, má mě, říká Cristiano Ronaldo

„Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ prohlásil portugalský fotbalista.

Ronaldo v roce 2010 oznámil, že se stal otcem a s matkou dítěte se dohodl na výhradním opatrovnictví. Totožnost matky zůstala podle dohody tajemstvím a za mlčení zaplatil neznámé Američance v přepočtu 312 milionů korun.

Několikanásobný nejlepší fotbalista světa se prý toužil stát dobrým tátou hlavně kvůli napjatému vztahu s vlastním otcem alkoholikem, který zemřel před deseti lety.

„Nevím, proč se můj otec stal alkoholikem, možná že byl frustrovaný životem. Já chci být jiným otcem, který bude více se synem, abych mohl vidět jeho úspěchy,“ řekl Ronaldo, který se upnul k matce Dolores.

Nic na tom nemění ani fakt, že v minulosti uvažovala o potratu, protože Cristiano byl nechtěné dítě. „Chtěla jsem jít na potrat, ale Bůh nechtěl, aby se to stalo. Cristiano byl neplánované dítě, ale udělal mi tolik radosti,“ přiznala Dolores Aveiro.

