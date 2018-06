Ronaldo je trojnásobný otec. Potvrdil, že se mu narodila dvojčata

„Byl jsem, jako vždy, k službám svému národnímu týmu, tělem i duší. A to přesto, že se mi narodily dvě děti. Přístup prezidenta fotbalové asociace mě dojal, na to nikdy nezapomenu. Jsem velmi šťastný, že konečně můžu být se svými dětmi,“ napsal Cristiano Ronaldo na Facebooku.

Po prohraném zápase s Chile totiž dostal volno a nemusí v neděli se svým týmem bojovat na Poháru FIFA v Rusku o třetí místo.

Portugalská fotbalová federace potvrdila, že ji čtyřnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa informoval už před turnajem, že se znovu stal otcem. Přesto se rozhodl v Rusku hrát. „To je gesto, které musíme zdůraznit a ocenit,“ uvedl svaz v prohlášení s tím, že Ronalda nyní rád uvolní. „Musíme ho uvolnit, aby se konečně mohl seznámit se svými dětmi,“ dodali funkcionáři.



Fotbalista má už jednoho syna Cristiana. Ten se narodil v roce 2010 a fotbalové hvězdě ho za finanční odměnu v přepočtu 312 milionů korun odnosila náhradní matka z Kalifornie, jejíž identitu Ronaldo tají. Musela se ale dopředu vzdát všech práv na dítě.

Ronaldo v roce 2015 prohlásil, že možná jednou synovi řekne pravdu o biologické matce. „Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ řekl.

Také dvojčata, podle dřívějších informací portugalských médií údajně kluka Matea a holčičku Evu, si prý fotbalista pořídil podobným způsobem díky náhradní matce.

Média navíc v posledních dnech spekulují, že Ronaldova aktuální přítelkyně Georgina Rodriguezová je těhotná a čeká holčičku. Dvojici vyfotili na procházce a na fotkách má brunetka větší bříško.

