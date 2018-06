Ronaldova nová holka je modelka, která se chlubí vypracovaným pozadím

Fitness modelka Cassandre Davisová se okolo Ronalda motala v Miami, kde si fotbalista užíval volna a prý se tam dali dohromady.



O fotbalistovi je známo, že partnerky střídá velmi často. Poslední dobou se zmínky o nových Ronaldových láskách objevují každý měsíc.

„Moje ideální žena musí mít dokonalé a vysportované tělo,“ uvedl sportovec v jednom z rozhovorů. Cassandre mu tedy padla do oka zřejmě právě proto, že má tělo samý sval a denně dře v posilovně, aby měla kulatý zadek a štíhlý pas.

S Ronaldem prý není lehké vyjít. V minulosti to potvrdily i další jeho partnerky. Protože je Ronaldo posedlý svým vzhledem a tráví hodiny i v kosmetických salonech, vyžaduje to samé i od svých protějšků. A to někdy může být docela náročné. Přirozenost rozhodně není něco, co by fotbalistu přitahovalo.

„Rozhodně nechci být s chlapem, který mě dělá nešťastnou, protože je to spíš malý kluk než dospělý muž. Myslela jsem si, že je dokonalý, ale nakonec jsem zjistila, že to tak není. Žena se cítí ošklivá, když zjistí, že má po svém boku toho nepravého. Bylo mi hnusně a necítila jsem se s ním v bezpečí,“ svěřila se Ronaldova bývalá partnerka Irina Shayková, která v současné době žije s hercem Bradleym Cooperem.