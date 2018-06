Fotbalista Cristiano Ronaldo chce mít sedm dětí i Zlatých míčů

12:29 , aktualizováno 12:29

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo (32) ani ne měsíc po narození čtvrtého potomka prohlásil, že by chtěl mít další děti. Ideální počet by podle něj byl sedm. Tolik by chtěl mít i Zlatých míčů.