Cristiano Ronaldo se čtyři měsíce po narození dvojčat dočkal další dcery

Hvězdný portugalský fotbalista a jeho španělská přítelkyně dali dceři jméno Alana Martina.

„Alana Martina se právě narodila! Obě, Geo i Alana, se mají dobře. Jsme všichni moc šťastní,“ oznámil kanonýr Realu Madrid a pětinásobný vítěz ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu světa na Twitteru.

Fotbalista také připojil fotografii z porodnice, na níž je i jeho nejstarší syn Cristiano junior (7). Toho Ronaldovi odnosila za finanční odměnu v přepočtu 312 milionů korun náhradní matka z Kalifornie, jejíž identitu fotbalista tají. Musela se dopředu vzdát všech práv na dítě.

Fotbalista ve filmu o svém životě s názvem Ronaldo v roce 2015 prohlásil, že možná jednou synovi řekne pravdu o biologické matce.

„Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ řekl.

Portugalský útočník se letos v červnu stal také otcem dvojčat Evy Marie a Matea. Stejně jako u nejstaršího potomka i v jejich případě využil služeb náhradní matky.