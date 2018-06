Kvůli vztahu s princem Harrym jsem přišla o slávu, říká Bonasová

„Každý si mě zaškatulkoval, protože jsem chodila víte s kým. Je to frustrující, protože jsem opravdu tvrdě pracovala. Přála bych si, aby víc lidí vidělo můj výkon ve hře The Great Gatsby ve West Endu,“ postěžovala si herečka s tím, že v jistém smyslu přišla na pár let o možnou slávu herečky.

Nyní se kromě hraní vystudovaná tanečnice věnuje i návrhářství. „Ráda bych navrhla nějakou řadu, ale stále pracuji na tom, jak by měla vypadat,“ prohlásila.

Cressida Bonasová a princ Harry spolu tvořili pár dva roky. Britští sázkaři dokonce vypsali kurzy na termín ohlášení zásnub i datum svatby. Dvojice se ale nakonec rozešla. Cressida se chtěla více věnovat právě herectví. Blondýnka se letos objeví například ve filmu Tulip Fever po boku oscarových hereček Judi Denchové a Alicie Vikanderové.

Na ostře sledovaný vztah s princem a s tím spojený neustálý dohled médií si v minulosti postěžovala i první přítelkyně Harryho, dcera zimbabwského multimilionáře Chelsy Davy (31). Po rozchodu v roce 2010 se stáhla do rodného Zimbabwe, aby unikla novinářům. „Bylo to šílené. To byl také důvod, proč jsem se chtěla vrátit do Afriky. Nyní se to uklidnilo, je to v pořádku,“ řekla Chelsy, která ale s Harrym zůstala kamarádka a občas se spolu objevili na nějaké společenské akci.

Současnou přítelkyní prince Harryho je americká herečka Meghan Markle (35) známá ze seriálu Kravaťáci. Narozdíl od předchozích partnerek je brunetka. S princem se vídá už téměř rok.