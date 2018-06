CRAZY, SEXY, COOL A ... FAUX PAS!

Vystupovali v Lucerně, nedávno na tatto - piercing show ve Vídni, bydlí v Praze a jmenují se příznačně: FAUX PAS.

Avantgardní módní skupina Faux Pas má dnes v Roxy módní přehlídku. "Rozhodli jsme ji uspořádat jako oslavu tříletého působení Faux Pas na české módní scéně," vysvětluje Jolana Izbická, hlavní návrhářka modelu Faux Pas. "Uzrál v nás příbeh, který jsme si řekli, že zpracujeme do představení spojeného s přehlídkou," popisuje Josef Cechota, pánská část Faux Pas. Puvodně chtěli zpracovat barvy a pocity, které v nich barvy vyvolávají. "Je to o životě, o lásce, o tom, co každého může v životě potkat, o náhodě. Každého, kdo naši přehlídku uvidí, to osloví a něco v něm vyvolá, protože se nám povedla navrhnout nesmírně sugestivně," říká Josef.

Modely navrhují pro lidi, kteří se chtějí svým oblečením vyjadřovat, odlišit své já od ostatních a zůstat sami sebou. Široké spektrum oblečení, které navrhují, k nim do butiku láká snad ješte širší škálu zákazníků, od mladých lidí, kteří si k nim přijdou vybrat oblečení na house party až po modelní večerní róby. "Jak nám řekla Veronika Žilková, která u nás nedávno byla, od Hurvínka až po Národní divadlo," směje se Jolana. Ve svém obchodě někdy i prodává, takže se zákazníky může komunikovat a popovídat si s nimi o tom, co by si představovali, případně jim v oblečení poradit a přizpůsobit jejich velikostem a typu. "Snažíme se samozřejmě o to, aby naše modely byly cenově dostupné, a to, že k nám chodí studenti i mladí avantgardní podnikatelé, svědčí o tom, že se nám to daří," poznamenává Josef. Inspirují se na ulici, jezdí do zahraničí a sledují nové trendy a tendence v street stylové móde, v Holandsku nakupují látky.

Na módní přehlídce Faux Pas se ve čtvrtek 22.10. také odehrály tři svatby - homosexuální, lesbická a heterosexuální, objeví se tam i známá herečka a dcera Ingrid Bergmanové Isabela Rosselini. Hrát budou jedni z nejlepších českých DJs, Victorius a Sbejbl, kteří budou mixovat přímo v průběhu přehlídky, modelkám do kroku. "Bude to předem připravená záměrná improvizace, ostatně tak jako v životě," usmívá se Josef. "Oslovili jsme i gay komunitu v Praze, hudebníky i designéry, kteří se na nás přijdou dneska podívat," říká Jolana.

A jak Faux Pas začínalo? Josef pokaždé chtěl po mamince, aby mu ušila neco přesně podle jeho představ, ale jí se to nikdy nepovedlo. "A tak jsem se v šestnácti musel naučit šít sám, protože mě oblečení vždycky zajímalo a od začátku jsem ho chápal jako způsob komunikace a sebevyjadřování. Zůstalo mi to dodnes," vypráví úspěšný módní návrhář, který do Faux Pas přišel dlouho po jejím zacátku. "S Jolanou jsme si ale padli neuvěřitelně do noty a dneska se nám výborně spolupracuje." Jolana, která si navrhuje své oblečení od čtrnácti let, s ním souhlasí. "On si třeba vymyslí model z gumových rukavic a nadšeně mi ho popisuje a já otevřu svoji knihu, kam si kreslím nápady na modely a ukážu mu tam moje šaty z gumových rukavic," směje se Jolana a dodává, ze mezi nimi funguje taková malá návrhářská telepatie.

Faux Pas se během doby svého působení na české avatgardní módní scéně změnilo. "Sortiment a zákazníci povětšinou zůstávají stejní, jen jsme všichni trochu přitvrdili," poznamenává Jolana. "Určitě se rozšířilo spektrum záběru," dodává Josef. Pro potvrzení svých slov vytáhne dva kousky oblečení - konzervativně střižené tmavé dámské sako a minišatičky s podprsenkou propíchanou hřebíky a připevněnou na sukýnce řetězy.