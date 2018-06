Crawfordová: Potřetí se nesvléknu

Osmatřicetiletá kráska se objevila bez prádla v Playboyi v roce 1999, tedy ještě předtím, než se stala matkou. Připustila, že ji tehdy potěšilo, když mohla pózovat nahá.

"Teď je to ale něco jiného. Musím například vzít v úvahu, že mému synkovi je už pět let a že by ho lidi kvůli tomu mohli přivést do trapné situace," svěřila se modelka.

Kromě toho zdůraznila, že fotograf, který zemřel v roce 2002 a před pěti lety pořídil její záběry pro Playboy, byl "dobrý přítel". "Já nevím, zda mohu důvěřovat někomu jinému stejně tak, jak jsem důvěřovala Herbu Rittsovi," dodala americká modelka, která 20. února oslaví již 39. narozeniny.

Cindy se objevila na titulní stránce lednového vydání prestižního módního časopisu Vogue. Vytvořila tak ojedinělý rekord, když se v průběhu 18 let usmívala z titulu Vogue již poosmé. Navíc je zřejmě nejstarší modelkou, která se ocitla v této roli.

Ve světě neustále zaplavovaném novými mladičkými kráskami je "dlouhověkost" Crawfordové opravdu pozoruhodná. Navíc je obdivuhodné, že se dokázala vrátit na vrchol i po dočasném odchodu z branže.