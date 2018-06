Crawfordová okradla nemocné děti

Cindy pořadatele neodmítla a večírek nadace Valente Umane přijela podpořit.

Jenže vzápětí šokovala požadavkem, aby jí byla uhrazena cesta soukromým letadlem i ubytování v drahém hotelu.

Sedm tisíc liber, v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun, jež Crawfordová žádala proplatit, by přitom stačilo na transplantaci kostní dřeně několika dětí.

Organizátory přístup milionářky Crawfordové zaskočil. Ačkoli se světoznámou tváří počítali jako s ozdobou celé akce, nakonec Crawfordová znechutila pořadatele i s nadějí žijící rodiče.

Podle Any Marie Tagoeové Cindy ukradla život také jejímu tříletému chlapci Lucianovi, jehož může zachránit před smrtí jen nákladná operace kostní dřeně. A teď na ni možná nezbudou peníze. „Nemůžu uvěřit v její nenasytnost, sedm tisíc liber by stačilo na operaci čtyř dětí,“ řekla Tagoeová britskému listu The Sun.

Mluvčí Cindy Crawfordové se odmítl jakkoli k události vyjádřit.