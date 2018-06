Crawfordová nechce do důchodu, ve 44 letech nafotila sexy kampaň

Čtyřiačtyřicetiletá Crawfordová si přibývající léta nepřipouští a ani na ní nejsou znát. V kampani pro ruský módní dům předvádí ve svůdných pózách na posteli modely od Stelly McCartney, Armaniho nebo značky Dolce a Gabanna.

Matka dvou dětí vypadá skvěle, ačkoli prý s botoxem už před časem skoncovala.

"V Londýně je jeden lékař, k němuž jsem chodila na botox. U něho si nechávám provádět celou řadu zákroků v rámci péče o pleť. Botox jsem ale neměla už deset let. A taky si nenechávám píchat kolagen," přiznala Crawfordová pro britský Daily Mail.

Kdyby prý nebyla slavnou tváří, plastické chirurgii by se vyhnula. "Je to kvůli těm velkým očekáváním, která lidé mají, jak mě chtějí vidět, to mě dost nutí bojovat s projevy stárnutí. Chci říct, abyste mě nepochopili špatně, myslím, že držím pohromadě ještě docela dobře," dodala modelka.

Cindy Crawfordová patří vedle Kate Mossové, Claudie Schifferové, Naomi Campbellové a Lindy Evangelisty mezi nejslavnější topmodelky devadesátých let. Dvanáct let je vdaná za majitele baru Randeho Gerbera, s nímž má jedenáctiletého Presleyho Walkera a osmiletou Kaiu Jordan. Po odchodu z přehlídkových mol vytvořila vlastní řadu kosmetických přípravků a bytových doplňků.

Sama prý nečekala, že bude ještě po čtyřicítce dělat modelku. Zakázek má prý ale víc než kdykoli předtím.