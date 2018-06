Craig David balil Krainovou, ta ukázala tanga

Sympatický snědý zpěvák a blonďatá česká sexbomba spolu strávili dvě noci. První před finále prestižní soutěže Elite Model Look, která se letos konala v Obecním domě v Praze, druhou na party po finále v pražském klubu Duplex.

První noc přitom začala nevinně v Pálffyho paláci, kde si dal David kuřecí steak se šťouchanými bramborami. Večírek ovšem pokračoval ve vyhlášeném K. U. baru, kde se už jen pilo. Vzduchem lítaly "ohnivé koktejly" B52 a končilo se ve tři ráno.

Zpěvák po celou dobu nemohl odtrhnout od české modelky oči a dokonce jí složil písničku. Usedl totiž ke klavíru a improvizoval tak dlouho, až z toho byla skladba určená jen a jen pro ni. "Chtěla jsem si ji nahrát na mobil, ale mám nový a ještě to s ním moc neumím, tak mi to nešlo," lamentovala nad novinkou mobilního světa - iPhonem - Krainová, která díky krátkému střihu neuhlídala své šaty a nechtěně ukázala sexy tanga. - Finalistky letošního ročníku Elite Model Look si prohlédněte zde

Večer po finále strávili mladí lidé také spolu. A v klubu Duplex se končilo stejně jako v K. U. baru dlouho po půlnoci. "Craig David byl nadšený a Praha se mu hodně líbila. Myslím, že se mu ani nechtělo ji dnes v poledne opustit," komentuje s úsměvem pobyt zpěváka v Praze organizátor finále modelingové soutěže Jan Kmoch.