Coxové po odchodu od manžela pomáhá Anistonová, rozvod zatím nehrozí

Monica a Rachel byly v seriálu Přátelé nejlepší kamarádky a jejich představitelky to nemusely nijak předstírat. Když se s Jennifer Anistonovou rozešel s Brad Pitt, běžela pro útěchu za Courteney Coxovou. Teď si role vyměnily.

"Jennifer je úžasná podpora. Bavíme se, smějeme, jsme nerozlučné a to je skvělé," řekla Coxová.

Podporu potřebovala hlavně potom, co její manžel veřejně přiznal, že byl nevěrný a v rádiu prohlásil, že s manželkou neměl sex několik měsíců.

Přesto se Coxová nechce rozvádět. "Nevím, co se stane, ale nerozvádíme se. Je to odloučení a myslím, že i to chtělo hodně odvahy. Cokoli se má stát, bude pro nás dobré," řekla Coxová v interview pro TV Week.

K nevěře se nechce vyjadřovat a tvrdí, že největším problémem jejího jedenáctiletého manželství je vzájemné odcizení. "Někdy si prostě uvědomíte, že jste každý úplně jinde," vysvětlila Coxová.

To dokazuje i jejich rozdílné pojetí odloučení. Zatímco Arquette prohlašuje, že se teď mohou oba stýkat s jinými lidmi, Coxová to vidí jinak.

"Budu dělat, co budu chtít, nicméně tím nemyslím žádné otevřené manželství. To jsme neměli. Já nebudu randit. Nerada chodím na schůzky, tak ani nevím, jak by to mohlo fungovat. Jsem domácí typ," řekla Coxová.

Courteney Coxová a David Arquette se potkali v roce 1996 při natáčení filmu Vřískot a za tři roky se vzali. Spolu se objeví i ve čtvrtém pokračování, jehož česká premiéra je plánována na duben příštího roku.