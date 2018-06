Coxová: Manžel je posedlý sexem, to je hlavní důvod našeho rozchodu

Coxová přiznala v talk show Howarda Sterna, že závislost Davida Arquetta na alkoholu nebyla hlavní příčinou rozchodu. Víc jí vadila manželova závislost na sexu. Arquette se prý vzrušil i ve chvíli, kdy svou ženu utěšoval kvůli umírajícímu otci.

"To je jeden z hlavních problémů našeho vztahu, kdykoli bych potřebovala utěšit od Davida, nešlo by to bez toho, aniž by mi dal ruku kolem ramen a okamžitě měl erekci! Bylo to až tak, že mě objal a říká: "Je mi líto, že ti umírá otec. Můžeme si to rozdat?" Taková je pravda," svěřila Coxová

David Arquette Courtney Coxová

Manžel ji prý sváděl i při nedávné rodinné návštěvě Disneylandu, kde byli s šestiletou dcerou Coco a vypadali jako spokojená rodinka. Ihned po výletě se začalo spekulovat o obnovení jejich vztahu. Coxovou ale nabídka na sex rozzuřila. "To nebylo místo pro sex. Bylo brzy ráno," řekla herečka.

Courtney Coxová s dcerou Coco

David Arquette, který byl při rozhovoru také, ale trval na tom, že se změnil, že se jeho manželka vždy zaměří jen na jednu konkrétní věc a zveličí ji. Podle něj to není úplně pravda. K manželce by se prý chtěl vrátit. "Myslím, že už jsi to překonala, zlato. Musíš to prostě přijmout a musíme udělat další společný krok," řekl.

Na slepení vztahu to ale zatím nevypadá, i když by si to velmi přála i jejich dcera Coco. "Pravda je, že se milujeme a přitahujeme, ale jsme úplně rozdílní. Já jsem domácí typ. Nemám ráda společnost. A David teď už nepije, je úplně čistý, ale rád chodí ven a tančí. Je opravdu velmi společenský člověk a já mu nechci překážet. Já jsem spíš introvert," uzavřela Coxová.