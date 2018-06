Informační centrum zahájilo provoz přímo v centru města na Václavském náměstí 12. Kromě informací o tom, kde je která kráva umístěna, si tu lze také koupit celou řadu upomínkových předmětů a dárečků s motivy CowParade.

INFO centrum je otevřeno denně, ve všední dny od 9.00 do 21.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 21.00 hodin. Bude v provozu až do skončení pražské přehlídky, tj. do konce září 2004.