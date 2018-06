Courtney zažívá ve Vancouveru perné chvilky

"Je to nehorázné, ale nechápu, proč by měly naše hvězdy jezdit do Vancouveru, když je tady akorát okradou, a nikdo proti tomu nehodlá cokoli podniknout," dodala rozhořčená Shawová.

Opravdu vzácné jsou pro Courtney zvláště některé odcizené šperky. Mezi nimi například snubní prsten jejího posledního manžela a zesnulého rockera Kurta Cobaina, dále prsten v hodnotě 30 000 dolarů, který Courtney daroval herec Edward Norton, a také diamantový náhrdelník od svého bývalého přítele, jenž byl po určitou dobu také jejím manažerem. Pikantností hotelové krádeže je zmizení luxusních hraček Courtneyiny dcery Frances Bean, kterou má herečka se slavným zesnulým zpěvákem Cobainem.

Mluvčí vancouverské policie Scott Dreimel v obklíčení novinářů suše konstatoval: "Podnikli jsme nezbytné kroky a jednáme podle předpisů. Zahájili jsme vyšetřování, které nadále pokračuje."

Courtney prožila ve Vancouveru vskutku bouřlivý týden. Minulý víkend totiž jeden z místních úředníků zaznamenal stížnost proti megastar za nezaplacení nájmu v hodnotě 40 000 dolarů. V květnu tu Courtney Love na počátku těhotenství navíc potratila a potom trávila ozdravný pobyt se svým expřítelem, vedoucím nahrávacího studia Jimem Barberem.

Za "třešinku na dortu" lze označit poslední kořeněný klep o Courtney, která údajně v průběhu natáčení zabředla do problémů a neshod s režisérem Luisem Mandokim.

Courtney se objeví v novém filmu 24 Hours po boku mimořádně žádaného Kevina Bacona a Charlieze Theronové.