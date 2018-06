Courtney opět hrozí vězení za drogy

Love by měla podle agentury AFP kvůli tomuto obvinění stanout před soudem v Los Angeles příští pátek.

Pokud by soud shledal, že zpěvačka porušila pravidla podmínky, mohla by jít až na tři roky do vězení.

Courtney Love byla v únoru odsouzena na 36 a 18 měsíců zkušebního období za loňský útok na jednu ženu a za držení analgetika OxyContinu, léku, který se předepisuje pacientům s rakovinou a který má podobné účinky jako heroin.

Bývalá zpěvačka kapely Hole, která byla také nominována na Oscara za film Lid versus Larry Flynt, se se závislostí na heroinu potýkala mnoho let. Kvůli jeho držení ji soud odebral i dvanáctiletou dceru Francis Bean. Tu má od letošního ledna opět ve své péči.