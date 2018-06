Courtney Love zhubla a vyrazila na pláž

Kontroverzní zpěvačku Courtney Love jsme si zvykli spíše vídat ve výstředních šatičkách, ve kterých její tělo vypadalo značně neforemně a už vůbec ne sexy.

Na fotografiích z pláže sice Courtney není holka krev a mléko, ale vzhledem k její lásce k drogám, které do sebe cpala ve velkém množství a zkonzumovaných litrech alkoholu nevypadá její tělo ještě tak strašně.



Kurt je dobrý obchod

Courtney je na povrchu drsná rebelka, ale duši má nejspíš křehkou. Jak se zdá, stále nemůže zapomenout na svého tragicky zesnulého rockera Kurta Cobaina. V hlavě totiž nosí plán na jeho životopisný film a dokonce se již sešla s několika hollywoodskými studii. A nebo, že by jí šlo spíš o peníze?



Každopádně o hlavní postavě má jasno. Jejího manžela by měl ztvárnit skotský rodák Ewan McGregor - známý například z filmu Moulin Rouge.