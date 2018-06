Courtney Love: Spala jsem s Kate Mossovou

Courtney Love se přiznala k lesbickému sexu s modelkou v rozhovoru pro irský magazín Hot Press. O tom, že měla sex se ženou mluvila už několikrát, teprve teď ale prozradila její jméno. Navíc prohlásila, že s Mossovou strávilo noc mnoho jejích kamarádek.

"Byla to Kate Mossová. Mluví o tom taky, tak doufám, že jí nebude vadit, že jsem ji odhalila," řekla vdova po Kurtu Cobainovi. "Cítím se jako drbna. Ale Kate byla dobrá. Skoro jsem jí koupila dům v St. John´s Wood v Londýně," řekla Courtney.

"Je to úžasná historka pro vnoučata. Kate nejela tolik v drogách, prostě se to stalo v devadesátých letech v Miláně. Stalo se to, bylo to zábavné a tak," dodala.

Mluvčí modelky Mossové, která se právě zasnoubena s kytaristou skupiny The Kills Jamiem Hincem, se k prohlášení Courtney Love odmítl vyjádřit.

Během posledního měsíce je to už podruhé, co se Courtney chvástala sexem se slavnou osobností, které svou výřečností ovšem nijak nepřilepšila. Před Kate Mossovou světu oznámila, že měla románek s manželem Gwen Stefani hudebníkem Gavinem Rossdalem v době, kdy byli teprve zasnoubeni. "Člověče, když měl svůj den, byl jako Adónis. Byl skvělý v posteli. Možná ho to Gwen naučila, co já vím," řekla Courtney Love.

Rossdale její slova nepopřel. Nikdy nepatřil mezi věrné muže. V roce 2004 test DNA odhalil, že má nemanželské dítě. Bylo to dva roky po svatbě. Společně s Gwen mají čtyřletého Kingstona a dvouletého Zumu.