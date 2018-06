Courtney Love přišla o dceru. Dostane ji matka Kurta Cobaina

Soud v Los Angeles svěřil Frances Bean Cobainovou do péče její babičky Wendy O´Connorové a její tety Kimberly Dawn Cobainové. Nebylo to ovšem kvůli drogové závislosti Courtney Love, ale na přání samotné dívky.

"Courtney byla léta čistá a daří se jí skvěle. Tohle je pouze proto, že Frances chce žít se svou babičkou," řekl magazínu People obhájce Courtney Love Keith A. Fink.

Frances Bean v několika rozhovorech prohlásila, že není jako její rodiče a že babička je jedinou oporou v jejím životě. "Vážím si jí nejvíc ze všech lidí na světě," řekla minulý rok v rozhovoru pro magazín Harper´s Bazaar.

"Je to jen rozhodnutí Frances, nic to nemění na tom, že Courtney miluje svou dceru víc, než cokoli jiného," řekl Fink. Wendy O´Connorová a její dcera jsou ovšem pouze dočasnými opatrovnicemi. Řízení o trvalém opatrovníkovi stále probíhá.

Je to už podruhé, co Courtney Love o dceru přišla. Soud k tomuto opatření přistoupil už v roce 2003, když byla zpěvačka léčena po náhodném předávkování lékem OxyContin. Frances Bean bylo tehdy 11 let a i tenkrát putovala ke své babičce z otcovy strany. Love získala opatrovnictví zpět v roce 2005, když prokázala, že s drogami přestala.

Frances Bean se narodila v roce 1992, jen šest měsíců po svatbě Courtney Love a Kurta Cobaina. V dubnu roku 1994 spáchal zpěvák skupiny Nirvana sebevraždu.