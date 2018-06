Courtney Love předvedla striptýz a ukázala piercing v bradavce

Rockerka se na jevišti svlékla a odhalila prsa. V jedné bradavce měla piercing. Courtney

Love je proslulá svým skandálním chováním. Loni se údajně objevila nahá před New York Times a později se za incident omluvila.

Zpěvačka také prohlásila, že v devadesátých letech měla sex s modelkou Kate Mossovou. Letos v Cannes se zase snažila zaujmout tím, že si vyšla bez podprsenky (více zde).

O další šok se postarala prohlášením, že chtěla šňupat popel svého mrtvého manžela Kurta Cobaina a nabízela ho také jednomu novináři.

"Když mi to navrhla, myslela to vážně. Opravdu řekla, že by mě nechala, abych si šňupl jako první, pak řekla, že by byla ráda," řekl Neil Strauss pro RadarOnline.com.

Její dcera Frances Bean Cobainová má od své výstřední matky zatím klid. Soud totiž rozhodl, že se k ní nemůže přiblížit.

"Všechno, co cítím, je, jak moc ji miluji. Dala bych cokoli za to, abych mohla slyšet zvuk jejich podpatků na chodbě vedle mé ložnice," řekla Love pro magazín Vanity Fair.

Frances Bean Cobainová a její snoubenec Isaiah Silva

Jestli se objeví na plánované svatbě dcery Frances s hudebníkem Isaiahem Silvou, zatím není jasné.