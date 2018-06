Courtney Love má potíže

Courtney na žalobu vydavatelské firmy nejprve odpověděla protižalobou, v níž tvrdila, že Geffen Records jí vnutili smlouvu, která se nedala dodržet a byla zoufale jednostranná. Nyní se však její právní zástupci soutředili spíše na zdržování a mimosoudní vyrovnání.



Soudní tahanice ovšem nejsou pouhým svědectvím o nespolehlivosti talentované hudebnice a jejího týmu. Courtney společně s jinými osobnostmi, například s Donem Henleyem ze skupiny Eagles, totiž už řadu let upozorňují na to, jak jsou umělci ve svých smlouvách s vydavatelskými firmami vykořisťováni. Dlouhodobé kontrakty, na nichž vydavatelé trvají, často dělají z hudebníků sice dobře placené, ale absolutně nesvobodné vazaly, tvrdí Love.



Soud měl sice proběhnout už v červnu, ale Courtney se podařilo se mu úspěšně vyhnout. Potíž s touto kauzou navíc tkví také v tom, že ani The Hole ani Geffen Records už neexistují.



Členové skupiny The Hole totiž navzdory kontraktu z roku 2000 spolu od roku 1999 nehráli. Letos v létě byla skupina oficiálně zrušena.



Původně nezávislá firma Geffen Records byla zase postupně pohlcována větší a větší konkurencí, až se nakonec stala součástí firmy Universal, která byla prodána francouzskému koncernu Vivendi.