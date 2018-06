Courtney Love je těhotná

Vdova po zpěvákovi Kurtu Cobainovi přitom před několika dny znovu spadla do drog a soud ji opět poslal na léčení.

Courtney své těhotenství údajně zjistila domácím těhotenským testem. Dítě počala během dvoutýdenního flirtu s britským hercem v Los Angeles. Společného sexu a drog si užívali v luxusním hotelu Sunset Marquis ve West Hollywoodu.

„Raději nechci o našem vztahu mluvit. Byl to skutečně nekonečný sex. Steve je závislý na sexu. A má jeden zásadní problém – potřebuje k tomu Viagru. Vždycky mě žádal, abych mu jich několik koupila. Jinak by prý nebyl schopný několikrát za sebou vydržet. Byl ze mne vyčerpaný,“ prozradila Courtney.

Bezpečným sexem si Courtney a Steve příliš hlavu nelámali. Při svých radovánkách nejen, že nepoužívali kondom, ale také se posilovali drogami. „Mlátím se do hlavy, že jsem mu dovolila, abychom měli nechránění sex. Taky jsme se sjeli drogami. Jsem prostě děsně hloupá,“ dodala Courtney, matka jedenáctileté Frances Bean,

Podle přátel Love se jí Steve snažil namluvit, že je do ní zamilovaný. „Tvrdil jí, že měl již sedm žen, ale jen do ní je zamilovaný. Zatím nám ještě neprozradila, jestli si dítě nechá či nikoliv. Courtney je jednačtyřicet a dost možná je to poslední příležitost, kdy může mít dítě,“ prozradili magazínu NOTW přátelé zpěvačky.

Devětatřicetiletý Coogan se před měsícem rozvedl s manželkou Caroline poté, co jí podvedl s erotickou tanečnicí.