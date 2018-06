Courtney jde na protidrogovou léčbu

"Je dobré, že si konečně uvědomila, jaké jsou drogy svinstvo. Všichni jsme tušili, že v něčem lítá, ale nemohli jsme nic dělat. Odmítala se s námi o závislosti bavit," prozradila jedna z blízkých přítelkyň slavné zpěvačky.

Podle nejmenovaného zpěvaččina kamaráda, shodou okolností protidrogového terapeuta, je na léčbu už dost možná pozdě.

"To osudové předávkování mělo přijít už hodně dávno. Teď bude mít Courtney s nápravou neuvěřitelné problémy. Bude to pro ni utrpení. Je ale chvályhodné, že udělala první krok, který je v celé odvykací kůře nejtěžší," řekl britskému listu The Daily Sport.

Na drogy doplatil i bývalý muž Courtney, zpěvák Kurt Cobain, který se v roce 1994 zastřelil poté, co se předávkoval heroinem. Dobrovolně tak opustil nejen Courtney, která se po jeho sebevraždě zhroutila, ale také jejich společnou dceru Frances Bean.