Courtney Coxová je zase zamilovaná, randí s McCaidem ze Snow Patrol

16:25 , aktualizováno 16:25

Courtney Coxová má konečně do rozvodu s Davidem Arquettem vážnou známost. Její láskou je o dvanáct let mladší muzikant ze skupiny Snow Patrol Johnny McDaid, s nímž vyrazila na dovolenou do Benátek.