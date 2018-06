Courteney odhazuje manželovo příjmení

Uvedla tak tento měsíc pro časopis In Style. Populární televizní herečka prozradila, že se vrací ke svému dívčímu jménu z respektu ke svému otci Richardovi Coxovi, který zemřel minulý rok na rakovinu.

"Když jsem byla dítě, chtěla jsem hrozně moc změnit svoje jméno. Vůbec se mi nelíbilo," říká. "Teď, když můj otec odešel, tak je naopak nechci ztratit."

Osmatřicetiletá herečka popírá, že její rozhodnutí značí potíže ve sňatku s hercem Davidem Arquettem, se kterým se potkala na natáčení snímku Vřískot.

Nemá to s Davidem co dělat," říká. "Jsem Arquettová, ale stejně tak jsem Coxová... A až budeme mít děti, nebudou to Cox-Arquettové, budou pouze Arquettové."

V jejich manželství je tedy vše v pořádku. Courteney sice uznává, že David byl "dost divoký", když se prvně potkali. Jeden z hereččiných dlouholetých přátel přiznává: "On je více člověk pro tuto chvíli a ona spíš myslí na budoucnost. Ale on je do ní blázen a ona je blázen do něho. Doplňují se navzájem."