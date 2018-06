Coxová je opět svobodná, rozvedla se tři roky od rozchodu s manželem

Coxová a Arquette mají osmiletou dceru Coco. Vzali se v roce 1999 a odloučení oznámili v říjnu 2010.

Důvodem byly závislosti manžela na alkoholu a sexu. Toho se dožadoval na své o sedm let starší ženě i ve chvíli, kdy jí umřel otec a ona na to neměla ani pomyšlení.

"To je jeden z hlavních problémů našeho vztahu, kdykoli bych potřebovala utěšit od Davida, nešlo by to bez toho, aniž by mi dal ruku kolem ramen a okamžitě měl erekci! Bylo to až tak, že mě objal a říká: 'Je mi líto, že ti umírá otec. Můžeme si to rozdat?' Taková je pravda," svěřila Coxová v roce 2011 (více zde).

Přesto ale oba tvrdili, že se rozešli jako přátelé. Loni v červnu herec podal žádost o rozvod a jako důvod uvedl neslučitelnost povah obou manželů.