Padesátnice Coxová ukázala hluboký výstřih a obličej téměř bez vrásek

Herečka Courteney Coxová (50) známá coby Monica ze seriálu Přátelé si vyzkoušela roli režisérky. Na premiéru její komedie Just Before I Go vyrazila s dcerou a snoubencem. Podpořit ji přišel také exmanžel s novou chotí.