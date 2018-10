Byla bych ráda, ale asi se to nestane, říká o návratu Přátel Coxová

„Lidé se nás neustále ptají, jestli někdy natočíme remake. Byly to příběhy o skupině kamarádů, kterým je třicet a hledají sami sebe. Nevím, jestli existuje způsob, jak to nově uchopit,“ řekla představitelka seriálové Moniky na filmařské konferenci v New Yorku.



„Myslím, že se to nestane. Přestože bych udělala cokoliv, abychom se všichni spolu sešli, hráli a bavili se. Ale zřejmě k tomu nedojde.“

Courteney Coxová společně s Jennifer Anistonovou, Lisou Kudrowovou, Davidem Schwimmerem, Mattem LeBlancem a Matthewem Perrym hráli v seriálu Přátelé deset let. První díl měl premiéru v roce 1994 a poslední v roce 2004.

Jennifer Anistonová (49) alias Rachel v srpnu pro magazín InStyle řekla, že o návratu Přátel někdy přemýšlí.

„Než seriál skončil, lidé se ptali, jestli se vrátíme. Courteney, Lisa a já se o tom bavíme. Občas o tom fantazíruju. Opravdu to byla ta nejlepší práce, kterou jsem kdy měla. Nevím, jak by to vypadalo dnes, ale nikdy nevíte. Hodně seriálů má úspěšné pokračování. Vím však, že Matt LeBlanc o tom nechce slyšet. Ale možná bychom s ním mohly promluvit,“ prohlásila Anistonová.

V minulosti se negativně o možném pokračování Přátel vyjádřili i seriálová Phoebe a Chandler. Proti je také David Schwimmer (51), který hrál Rosse. Herec si na návrat do seriálu připadá moc starý.

„Věc se má tak, že prostě nevím, jestli nás chci vidět s berlemi a chodítky. Pochybuji o tom. Opravdu,“ řekl na otázku o možném návratu legendárních Přátel.