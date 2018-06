Přátele bojkotuje David Schwimmer, naznačila Courteney Coxová

„Povedlo se to na 80 procent, ale vždy se najde jedna osoba, která to nakonec zruší. Nebudu říkat jména, ale nemusí to být Schwimmer,“ řekla Coxová v rozhovoru pro I Yahoo’d Myself a výrazem na kameru dala jasně najevo, že jde právě o jejího seriálového bratra Rosse.

Už v minulosti se objevily informace, že David Schwimmer bojkotuje pokračování seriálu, případně celovečerní film. Coxová fanouškům ohledně obnovení sitcomu jasně vzkázala: „Neuděláme to! Prostě se to nestane.“

Bývalé seriálové kolegyně se pořád setkávají a jsou dobré kamarádky. Jennifer Anistonová je dokonce kmotrou dcery Courteney Coxové. Herci si také často hostují v nových projektech (více zde).

Coxová žertovala, že stojí za zvážení film o Monice Gellerové. A to i v případě, že by ostatní herci byli příliš zaneprázdněni. „Lidé by se hrnuli do kin,“ řekla se smíchem.

Poslední díl seriálu Přátelé se vysílal 6. května 2004. Vyvrcholení osudů šestice přátel tehdy k televizním obrazovkám jen v Americe přitáhlo přes 52 milionů diváků.

Jedním z důvodu konce Přátel byly honoráře herců. Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů.