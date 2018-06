Courteney Coxová: Od rozchodu s manželem jsem nespala s mužem

Herečka v seriálu Město žen hraje čtyřicátnici, která hledá novou lásku, sex, důvěru a pochopení, ale v reálném životě Coxová žádnou šelmou na lovu není. Už více než rok a půl je sama.

"Vy jste ještě neměla sex od vašeho manželství s Davidem Arquettem?" zeptal se herečky moderátor Howard Stern ve své show.

"Nelžu vám, po Davidovi jsem neměla muže. Nejsem prostě připravena," prohlásila Coxová.

David Arquette si přitom už našel novou přítelkyni, reportérku Christinu McLartyovou. Herec prý chce, aby i Coxová začala nový život.

"Říká mi: 'Courteney, je čas jít dál.' Chce, abych chodila na rande. Chce, abych nastartovat svůj život, bude prý rád, ať už to bude kdokoliv," dodala.

Coxová a o sedm let mladší Arquette se potkali v roce 1996 při natáčení filmu Vřískot a za tři roky se vzali. Odloučení ohlásili po jedenácti letech. Mají spolu sedmiletou dceru Coco.

Herečka v talk show Howarda Sterna také prozradila hlavní důvod rozchodu. "Nebyla to závislost Arquetta na alkoholu, ale jeho posedlost sexem." Arquette se prý vzrušil i ve chvíli, kdy svou ženu utěšoval kvůli umírajícímu otci.

"To byl jeden z hlavních problémů našeho vztahu. Bylo to až tak, že mě objal a říká: 'Je mi líto, že ti umírá otec. Můžeme si to rozdat?' Taková je pravda," svěřila se Coxová loni (více čtěte zde).