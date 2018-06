Courteney Coxová o exmanželovi: S Davidem máme stále jedinečný vztah

"Teď je to skvělé a nedávno jsme všichni byli na večeři. Celá rodina. Máme velmi jedinečný vztah. Všichni, já a Christina a David a Coco. Je to skvělé," přiznala devětačtyřicetiletá herečka v Ellen DeGeneres Show.

Coxová také nechtěně prozradila, že David Arquette a jeho přítelkyně Christina McLartyová budou mít syna.

"Čekají chlapečka. Jejda, snad jsem to mohla říct. No co, už jsem to řekla," prohlásila herečka s tím, že Coco se už na bratříčka těší.

"Opravdu je nadšená. Zpočátku byla nervózní, protože víte, je to velká věc. Také jsem byla zpočátku nervózní," řekla představitelka Moniky ze seriálu Přátelé.

Coxová a Arquette se vzali v roce 1999 a odloučení oznámili v říjnu 2010. Důvodem byly závislosti manžela na alkoholu a sexu. V červnu 2012 herec podal žádost o rozvod a jako důvod uvedl neslučitelnost povah obou manželů. Losangeleský soud ukončil manželství loni v květnu.

Dvaačtyřicetiletý Arquette se potkal s o 10 let mladší televizní moderátorkou v roce 2011. Několikrát se rozešli, nakonec se však k sobě vrátili.