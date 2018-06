Courteney Coxová jako by nestárla, pomáhá si i laserem

"Hraju si s čímkoliv. Jsem velmi otevřená, abych oddálila nevyhnutelné," řekla Coxová pro magazín New You.

Vylepšení pomocí laseru bude podle herečky čím dál populárnější. Jedno z nich jí pomáhá produkovat kolagen a díky druhému se chce zbavit hnědých skvrn na ramenou, hrudníku a obličeji.

I přes nejrůznější vylepšení však Coxová vyznává přirozenost. Nejlépe se prý cítí po cvičení, když nemá make-up. Herečku naučil přijímat stárnutí její bývalý manžel David Arquette.

"Je tu tolik krásných lidí a je na vás velký tlak, ale David mi vždy říkal: musíš přijmout, že všichni stárneme a musíš to dělat s grácií. A čím dříve to přijmeš, tím jednodušší bude tvůj život," tvrdí Coxová.

Pro herečku jsou prototypy krásy herečky Sophia Lorenová, Audrey Hepburnová nebo Elizabeth Taylorová. Ohromila jí ale také šedesátnice Helen Mirrenová.

"Je tak sexy. Když lidé říkají, že stárnutím zrajete, ona je perfektní příklad. Mohla by soupeřit s nejkrásnějšími třicítkami. Je prostě tak sebejistá a přiznejme si to, vždy je to o sebedůvěře," dodala herečka.