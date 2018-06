Courteney Coxová prý skončila s plastikami a v 53 letech by chtěla dítě

„Všechny výplně v obličeji jsem nechala odstranit. Cítím se lépe, protože vypadám jako já. Myslím, že teď jsem podobná osobě, kterou jsem byla před úpravami. Tedy doufám, že ano,“ prohlásila pro magazín NewBeauty představitelka Moniky ze seriálu Přátelé.

„Věci se mění. Všechno uvadá. Snažila jsem se tomu zabránit, ale vypadala jsem uměle,“ dodala s tím, že stárnutí je pro herečky opravdu těžké obzvláště v Hollywoodu. „Vyrůstala jsem v tom, že vzhled je nejdůležitější věc. Je to trochu smutné, protože jsem se kvůli tomu dostala do problémů. Snažila jsem se tak tvrdě držet krok, ale vlastně jsem všechno jen zhoršovala.“

Herečka je zasnoubená s hudebníkem skupiny Snow Patrol Johnnym McDaidem. Rádi by prý měli potomka. Vzhledem k pokročilejšímu věku herečka uvažuje o darovaném vajíčku. Prohlásila, že chce prozkoumat všechny možnosti moderní medicíny.

„Ráda bych nyní měla dítě. Myslím, že bych mohla odnosit něčí vajíčko. Mohla bych být jednou z těch starších osob, která to zvládne. Ráda bych do toho s Johnnym šla. Vím, je to šílené, ale chtěla bych to,“ řekla.

Herečka už má dceru Coco (13) s bývalým manželem Davidem Arquettem (45). Své dítě považuje za veliké požehnání, protože v minulosti prodělala řadu potratů, než se jí podařilo otěhotnět. Podle genetiků má vzácnou mutaci MTHFR, která u ní vyvolává samovolné potraty.