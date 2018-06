Costnerovy děti nesnášejí macechu

Hlavní hrdina filmu Tanec s vlky si modelku Christine vzal teprve loni v září a stále doufá, že si na ni rodina zvykne. Na konec letošního roku šťastní novomanželé Costnerovi oznámili příchod společného potomka.

Jenže tři dospívající děti z manželství se Cindy Silvaovou se snaží Kevinovi jeho nové štěstí řádně okořenit. Sedmnáctiletý Joe, devatenáctiletá Lily a především dvacetiletá Annie otci nehodlají odpustit, že si přivedl domů nějakou modelkou.

"Je to pro ně výzva. Já vlastně ani nevím, o co jde v případě psychiky mých dcer, ale chtějí být jedinými ženami v mém životě, které mi připraví sendvič a budou kolem mě poskakovat. Říkaly vždycky mé ženě, že to dělá špatně, že já to mám raději jinak. A jejich matka se jim jen omlouvala a konejšila je. Bylo to pořád dokola, ať jsme dělali cokoli. Dcery se o mne chtěly vždycky postarat samy, takže bude trvat, než Christine pustí do rodiny," míní padesátiletý hollywoodský krasavec.

S první manželkou prožil Kevin šestnáct let, z nichž vzešly tři děti. Cindy za svou manželku pojal v roce 1978, k rozvodovému řízení došlo před jedenácti lety, v prosinci 1994, kdy bylo nejmladšímu synu Joeovi teprve šest let.