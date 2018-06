Costner zkolaboval před kamerou

"I v reálu se zachoval, jako filmový hrdina," konstatoval člen štábu westernu Open Range s Costnerem v hlavní roli.

"Měli jsme na celé natáčení málo peněz, jen dvacet miliónů dolarů. Chtěl jsem vydržet, ale najednou jsem omdlel, upadl na zem." Costnera převezli do nemocnice. "Bylo mi tak zle, jak ještě nikdy v životě. Souhlasím, že to byl hazard se životem. Když jsem se probudil, viděl jsem jen čtyři infuze, které mi napíchali do rukou. Byl jsem úplně dehydratovaný," zavzpomínal na pobyt na nemocničním lůžku osmačtyřicetiletý herec.



"Lékaři ho na natáčení odmítli pustit, protože měl začínající zánět slepého střeva. Podepsal revers a odjel filmovat," potvrdil člen štábu.



Producenty incident vyděsil, okamžitě se začali o Costnerovo zdraví zajímat a dbali, aby se jejich hvězda světového formátu řádně uzdravila. Pak teprve se znovu roztočily kamery. Film nyní útočí na americká kina.