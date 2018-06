Costner slavil v Praze zlatou svatbu

"Jinak se však publicitě důrazně bránil," vzpomíná Petr Puč, jeden z majitelů restaurace, který osmačtyřicetiletou celebritu a její doprovod také obsluhoval.



"Nejprve do restaurace vstoupil ramenatý bodyguard, obhlédl situaci a rezervoval místa. Pak přišel pan Costner, v civilních jeansech, nenápadný, vypadal menší než ve filmech, člověk by ho málem nepoznal.



Normální, skromný, příjemný, bez stopy hvězdné arogance. Jen nás požádal, abychom ho nefotili a nikoho na jeho návštěvu neupozorňovali. Jeho přítelkyně přijela o chvíli později."



Zlatou svatbu v restauraci Pod vinicí připravil pro své rodiče Čechokanaďan Karel Kadlec. Oslavenci si přáli, aby restaurace zůstala otevřena i běžným hostům - aniž by tušili, že právě to jim přinese tak hvězdné setkání. "Pan Costner se živě zajímal, jaká akce tu probíhá a rád se na chvíli připojil. Díky angličtině pana Kadlece juniora padla i jazyková bariéra."



Menu, které americkým hostům personál restaurace připravil, potvrdil jejich střídmost. Všichni si dali kuřecí prsíčka na česneku se třemi omáčkami, brambory a salát. Servírovalo se všem společně na stříbře. "Viděli jsme, že pan Costner rozhodně není zvyklý se přejídat," prozrazuje Petr Puč. "Jen kečupem po americku nešetřil. Ani coca colou se spoustou ledu…"



Pracovní večeře Kevina Costnera v pražských starých Modřanech trvala necelou hodinku. Útratu zaplatil produkční kreditní kartou a všichni vyrazili - soudě i podle absence alkoholu při večeři - ještě pracovat na výběru exteriérů pro připravovaný film.

Americký herec a režisér Kevin Costner s manžely Kadlecovými v Pražské restauraci Pod vinicí.