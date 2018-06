Costner přišel na premiéru se svou snoubenkou

18:33 , aktualizováno 18:33

Populární americký herec Kevin Costner, idol mnoha žen, se objevil po boku své nové snoubenky Christie Baumgartnerové v úterý večer v Hollywoodu na premiéře nového akčního filmu "3.000 Miles To Graceland". On sám hraje v novém snímku jednu z hlavních rolí. Před měsícem se Kevin a Christie zasnoubili a to po sedmi letech od rozvodu se svou bývalou ženou Cindy Silvaovou.

Podívejte se na snímky celebrit, které dorazily na premiéry filmu.