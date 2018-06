Costner fušuje do práce kaskadérům

Další "povolání" se rozhodl přijmout také hlavní hrdina filmu Tanec s vlky Kevin Costner. Nejenže již nějaký ten rok zahřívá i režisérské křeslo a dokonce si některé filmy sám produkuje, nyní přebírá práci také kaskadérům.



Při natáčení nového snímku Open Range tak všechny překvapuje nejen tím, že se na jeho přípravě podílí zároveň jako hlavní herecká hvězda, režisér i producent, ale především svými kaskadérskými kousky.



"Není to kvůli tomu, že bychom museli šetřit. Spíše jen chci sám sobě dokázat, že zase nejsem taková troska, jak si o mně mnozí lidé myslí," řekl sedmačtyřicetiletý herec.



Faktem ale je, že svým rozhodnutím nenechat se ve většině nebezpečných scén dublovat, připravil o práci minimálně pět kaskadérů.



"Myslím si, že ještě určitě nepatřím do starého železa. Je sice fuška zvládnout při práci na jednom projektu hned čtyři úlohy, ale vždycky jsem měl rád při natáčení plné vytížení a hraní s maximálním vypětím do posledních sil. Jedině podle toho, jak moc je herec ochoten obětovat své roli, se pozná, že je opravdu dobrý," vzkázal Costner všem, kteří ho obviňují z toho, že dělá vše jen kvůli tomu, aby si z rozpočtu na film Open Range ukrojil co největší část.