Copperfield: Věřím v nadpřirozeno

Mimo jiné se seznamoval s tím, co a kdo v Praze právě „frčí“ (bylo mu řečeno, že Sámer Issa), a také piloval češtinu. Spoustu frází, jako potlesk nebo dobrý večer, si pamatoval ještě z předchozích pobytů, ale díky Liboru Boučkovi, který bude dnes na scéně jeho českým alter egem k nim několik dalších přidal.

„Jsem v Praze už počtvrté nebo popáté a je to skutečně ohromující zážitek, když se sem člověk vrací,“ vyznal se vpodvečer na tiskové konferenci. Na rozdíl od jistého svého kolegy Prahu zatím v žádné ze svých iluzí „nepoužil“, ale bude prý o tom uvažovat. „V žádném případě ji však nenechám zmizet,“ prohlásil.

Pohledný, charizmatický umělec si přítomné okamžitě získal svou bezprostředností a smyslem pro humor. „Když jsem byl dítě, nechal jsem zmizet svého učitele, a tím jsem děsně stoupl v oblibě u svých spolužáků,“ vtipkoval. Ale dokázal promluvit i vážně. „Rozhodně věřím v nadpřirozeno. Lidi mají určitě víc schopností, než využívají. Netvrdím, že já je mám, nicméně to, co mám navíc nebo víc vyvinuté, využívám maximálně.“

I jemu se prý běžně stávají věci, které si nedokáže rozumově vysvětlit. Pravidelně například o něčem sní a pak se jeho sen stane realitou.

Do Česka přivezl novou show, která reflektuje běžné touhy. „Mnoho lidí třeba sní o tom, jak vyhrát v loterii. A já jim ukážu, že je to možné. Nebo chtějí cestovat a já jim to umožním,“ nechal nahlédnout do svého večerního programu.

Copperfield patří k nejvytíženějším umělcům na světě. Během roku má více než 500 vystoupení, což ho prý samo o sobě udržuje v dobré fyzické kondici. Každé dva roky pak vytváří novou iluzi. Připravuje ji s početným týmem, ale mluví do všeho. Baví ho celý proces vzniku. Výběr hudby, návrh scény, osvětlení... Přistupuje k němu jako filmový režisér. Mimochodem o kinematografii a fotografii se velmi zajímá a filmoví režiséři jako OrsonWelles neboWalt Disney jsou mu velkou inspirací.

David Copperfield, který je narozený ve znamení Panny, a tím pádem je prý velmi organizovaný a má smysl pro detail, žije v Americe. Tam má dům, který si mimo jiné zaplnil strojky z přelomu století na předvídání budoucnosti. V Praze poprvé vystoupil v roce 1998. Tenkrát za ním přijela na návštěvu i jeho tehdejší přítelkyně, německá topmodelka Claudia Schifferová.

Slavný mág proslul iluzemi, jako bylo zmizení sochy Svobody či prostoupení Čínskou zdí. Pak začal létat a opět zaujal. „Zjistil jsem, že pokud člověk udělá něco, o čem lidé sní, je to emocionálnější i účinnější než třeba fyzicky velké iluze.“

Copperfield v rámci svého evropského turné navštíví během tří týdnů jedenáct zemí, v nichž promluví sedmi různými jazyky.